В матче пятого тура итальянской Серии А «Аталанта» потерпела поражение от «Сампдории» со счетом 1:3.

В составе генуэзцев по голу забили Фабио Квальярелла с передачи Миккеля Дамсгарда на 13-й минуте, Мортен Торсби с передачи Якуба Янкто на 59-й минуте и сам Янкто с передачи Бальде Кейта на 92-й минуте. Единственный гол за «Аталанту» забил Дуван Сапата, который реализовал пенальти на 80-й минуте встречи.

Отметим, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук на поле не появился, просидев весь матч на скамейке запасных.

Команда Джан Пьеро Гасперини потерпела второе поражение в Серии А подряд и с девятью очками идет третьей в турнирной таблице. У «Сампдории» столько же очков и четвертое место.