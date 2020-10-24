В рамках 12-го тура российской премьер-лиги петербургский «Зенит» дома потерпел поражение от казанского «Рубина» со счетом 1:2.

В составе казанского клуба по мячу забили Джордже Деспотович с передачи Солтмурада Бакаева на 43-й минуте и Дарко Евтич с передачи того же Бакаева на 69-й минуте встречи. Единственный гол в составе сине-бело-голубых забил Александр Ерохин с передачи Дугласа Сантоса на 26-й минуте.

После 12 матчей команда Сергея Семака идет на первом месте в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. Столько же баллов у московского «Спартака», но подопечные Тедеско еще не провели игру с «Краснодаром».

«Рубин» занимает девятую позицию с 18 очками.

Следующий матч «Зенит» проведет в Лиге чемпионов на выезде против дортмундской «Боруссии» 28 октября, команда Леонида Слуцкого 31-го числа встретится с тульским «Арсеналом» в РПЛ.