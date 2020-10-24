Российский судья Алексей Еськов завершил профессиональную карьеру арбитра.

Об этом заявил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

По словам Хачатурянца, Еськов действительно не вошел в список судей, рекомендованных ФИФА. Он отметил, это связано с его решением завершить профессиональную карьеру арбитра по состоянию здоровья.

«Он почти 20 лет проработал судьей, 11 из которых в Премьер-лиге. Мы постараемся использовать его опыт для дальнейшей работы по развитию судейства», — сказал Хачатурянц, слова которого приводит «Спорт Экспресс».

Отметим, последней встрече в карьере Еськова стал скандальный матч первого тура чемпионата России текущего сезона между «Спартаком» и «Сочи». Этот поединок состоялся 9 августа и завершился вничью со счетом 2:2. Еськов работал в этом матче на ВАР. В конце матча в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который в РФС в итоге официально признали ошибочным.