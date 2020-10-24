Федерация фигурного катания на коньках России внесла поправку в итоговый балл, который получила Елизавета Туктамышева на третьем этапе Кубка России в Сочи.

«У Лизы математическая ошибка в подсчете. Итог на балл больше — 77.36», — сообщила пресс-служба ФФККР.

Отметим, в своей программе Туктамышева чисто исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп и получила от судей 76,36, заняв третье место по итогам короткой программы.

Напомним, выиграла короткую программу на третьем этапе Кубка России в Сочи Дарья Усачева.

Фигуристка получила от судей 78,41 балла. На второй строчке оказалась Анна Щербакова, она заработала 77,47 баллов.

Произвольные программы женщины представят в воскресенье, 25 октября.