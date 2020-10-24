24 октября состоится бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи. Поединок — главное событие турнира UFC 254, который пройдет на «бойцовском острове» в Абу-Даби. Начало боя — 23:40 по Москве.

Самый нашумевший бой последней недели начнётся уже сегодня к полуночи. Люди из СНГ-региона затаив дыхание ждут поединок с Хабибом Нурмагомедовым.

Хабиб Нурмагомедов

В данный момент Хабиб является действующим чемпионом UFC в лёгком весе, а сам он одержал 28 побед за последние 28 боёв.

Нурмагомедов изначально должен был выйти на ринг против Тони Фергюсона ещё 9 мая, однако сложившаяся мировая ситуация с короновирусной пандемией не позволила 32-летнему бойцу попасть на бой в США по причине закрытых границ. Фергюсону пришлось драться против Гейджи, однако сенсационно не смог с ним справиться и потерпел поражение.

Хабиб известен своим удушающим приёмом, однако в сегодняшнем бое против американца будет достаточно проблематично из-за его габаритов. Нурмагомедову необходимо приложить массу усилий, чтобы одолеть такого соперника.

Несмотря на этот факт, боец является фаворитом боя, ведь Нурмагомедов находится на пике своей формы и глупо отрицать тот факт, что он имеет все шансы выиграть свой 29 бой подряд.

Джастин Гейджи

Если Хабиба Нурмагомедова знает практически все, то Джастина Гейджи не многие. Спортсмен получил свою славу как раз именно после боя с Тони Форгюсонов, когда сенсационно одержал над ним верх.

Гейджи провёл за свою карьеру 24 боя из которых потерпел только два поражения. 31-летний боец является очень быстрым на ринге и за его скоростью могут не успеть многие бойцы. Именно этот показатель может быть основополагающим в сегодняшнем бою. Также Джастин отлично бьёт прямо и справа.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают на Хабиба Нурмагомедова коэффициент 1.33 и практически полностью обесценивают Джастина Гейджи. Аналитики не рискнули предположить кто одержит победу в этой битве, однако нашли ставку на тотал меньше раундов 3.5.