В матче седьмого тура испанской Ла Лиги каталонская «Барселона» дома потерпела поражение от мадридского «Реала» со счетом 1:3.

В составе «сливочных» по мячу забили Федерико Вальверде с передачи Карима Бензема на 5-й минуте, Серхио Рамос на 63-й минуте и Лука Модрич на 90-й минуте.

У сине-гранатовых единственный мяч забил Анссумане Фати с передачи Жорди Альбы на 8-й минуте встречи.

Отметим, отличившийся за сине-гранатовых Анссумане Фати, который замкнул прострел защитника Жорди Альбы, стал самым молодым автором гола в истории класико.

После шести матчей команда Зинедина Зидана идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 13 очками. Подопечные Рональда Кумана занимают десятое место с семью баллами.