Virtus.pro обыграла Natus Vincere в полуфинале онлайн RMR-турнира IEM New York 2020 по CS:GO для СНГ-региона. Команда Алексея Qikert Голубева одолела «Рождённых Побеждать» со счётом 2:0, не дав шансов сыграть на десайдере.

Inferno: Virtus.pro 16 — 11 Natus Vincere

Mirage: Virtus.pro 16 — 14 Natus Vincere

Лучшим игроком по ADR является новичок команды Марэкс YEKINDAR Галинкис, который имеет средний показать урона за раунд 97.1. Александр s1mple Костылев в этом поединке, к сожалению, для болельщиков NAVI, не смог проявить себя и закончил встречу на четвёртом месте в своей команде.

Генеральный менеджер победителей Сергей Гламазда очень рад победе своей команды и написал в твиттере, что ждёт финального матча.

Следующая остановка — финал!

IEM New York Online 2020 для СНГ региона проходит в онлайн формате с 13 по 25 октября. На турнире встречаются 12 коллективов в двух группах и разыгрывают между собой очки RMR и $50 тыс. Следить за ходом события можете в нашем репортаже.