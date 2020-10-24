Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался в поддержку Елизаветы Туктамышевой после короткой программы на этапе Кубка России в Сочи.

По словам Плющенко, он хочет поддержать его тренера Алексея Мишина и Елизавету Туктамышеву, с которой экс-фигурист долго тренировался на одном льду и которой восхищается за ее долголетие в спорте.

«Какой Лиза должна стать сегодня с учетом самого сложного контента среди всех участников и чистого проката? Ну точно не номером 3, с учетом всех ее титулов и достижений в спорте! А как же вера спортсмена в справедливость? Или мы можем теперь просто красиво кататься и очень красиво вращаться, и закрывать глаза на ошибки на прыжках, и не рисковать, и не прыгать 3,5 А, и быть выше Лизы?» — заявил Плющенко в своем Instagram.

Тренер отметил, он за справедливое судейство в спорте, где должен побеждать спортсмен, который делает прыжок «ультра-си» в короткой программе, так как это, прежде всего, спорт наивысших достижений, а не только катания.

Напомним, выиграла короткую программу на третьем этапе Кубка России в Сочи Дарья Усачева.

Фигуристка получила от судей 78,41 балла. На второй строчке оказалась Анна Щербакова, она заработала 77,47 баллов. Туктамышева стала третьей — сначала ей поставили 76,36 баллов, но затем добавили один балл, сославшись на математическую ошибку.