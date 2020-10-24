Мнением о весогонке бойцов UFC поделился фитнес-тренер и кандидат в мастера спорта Алексей Каргаполов:

На самом деле, сгонка веса — очень болезненное и опасное для здоровья занятие. Это не имеет ничего общего с жиросжиганием, которым занимаются посетители фитнес-клубов. В такие короткие сроки жировая прослойка не сгорает, по большей части выходит жидкость из организма. 5-7% от массы согнать довольно несложно настолько тренированному спортсмену, как Хабиб. А вот дальше зависит от силы воли и характера.

Когда выходит преимущественно вода в таких больших количествах, замедляются все жизненно важные процессы, обостряются боли в суставах, возникают головные боли, кровь сгущается, что вообще может привести к летальному исходу. Чаще всего используют манипуляции с водой для ускорения работы почек, иногда добавляют мочегонные средства, насколько это разрешено комиссией. Также бойцы кроме кардио добавляют сауну, используют специальные влагонепроницаемые костюмы для поддержания высокой температуры тела.

Для восстановления сил обязательно нужна вода с необходимыми минералами, в особенности с К, Мg, Na, от который очень зависят показатели мышц. Также необходимо полное восстановление гликогена-пища должна быть богата углеводами, преимущественно сложными. Это главный источник энергии.