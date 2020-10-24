Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро одержали победу в танцах на льду на третьем этапе Кубка России в Сочи.

Фигуристы в сумме за два танца получили 201,02 балла. Второе место заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, которые заработали в сумме 197 баллов. Третьими стали Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко — у них в активе 147,2 баллов.

Отметим, в лидерах после ритм-танца также шли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Они набрали 80,68 балла за выступление с прошлогодней программой.

Прямая трансляция всех соревнований третьего этапа Кубка России осуществляется на официальном сайте Первого канала.

Напомним, Загорски и Гурейро являются бронзовыми призерами последнего чемпионата России в Красноярске.