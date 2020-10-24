Российский фигурист Михаил Коляда одержал победу на третьем этапе Кубка России в Сочи.

В общей сумме Коляда заработал 283,44 балла, в произвольной — 181,72 балла.

Второе место занял Андрей Мозалев, у которого 274,44 в сумме и 183,78 балла в произвольной программе.

Третьим стал Дмитрий Алиев, у него 250,71 баллов в сумме и 156,70 баллов в произволке.

Отметим, после короткой программы лидировал Михаил Коляда, который получил 101,72 балла за выступление в короткой программе. Он закрывал выступления в произвольной программе. На втором месте шел Дмитрий Алиев (94,01 балла), на третьем — Андрей Мозалев, упавший с четверного флипа (90,66 балла).

Ранее стало известно, что Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро одержали победу в танцах на льду на третьем этапе Кубка России в Сочи.