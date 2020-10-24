В Выборге убит отец Виталия Петрова

В Выборге убит отец бывшего российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова Александр Петров.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza. По информации источника, в Петрова-старшего стреляли у дома в Выборге сегодня — убитого мужчину заметил сторож и вызвал скорую.

Отметим, Александр Петров — депутат местного городского совета и известный бизнесмен.

В августе сообщалось, что первый российский пилот «Формулы-1» петербуржец Виталий Петров женился. 35-летний спортсмен рассказал об этом в инстаграме.