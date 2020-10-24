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  • 20:58,  24 октября 2020
Автоспорт
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В Выборге убит отец Виталия Петрова

Петров, Формула-1
Виталий Петров. Фото: https://www.instagram.com/vitalypetrov

В Выборге убит отец бывшего российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова Александр Петров.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza. По информации источника, в Петрова-старшего стреляли у дома в Выборге сегодня — убитого мужчину заметил сторож и вызвал скорую.

Отметим, Александр Петров — депутат местного городского совета и известный бизнесмен.

В августе сообщалось, что первый российский пилот «Формулы-1» петербуржец Виталий Петров женился. 35-летний спортсмен рассказал об этом в инстаграме.

Напомним, Виталий Петров провёл в «Формуле-1» три сезона с 2010 по 2012 годы. Лучшим результатом россиянина стало десятое место по итогам сезона-2011. В тот же сезон Петров финишировал третьим на Гран-при Австралии.

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