Средний онлайн игроков в Dota 2 падает на протяжении пяти месяцев подряд. В мае этого года средний онлайн составлял порядка 484 тыс человек, однако в сентябре этот показатель упал практически на 80 тыс человек и составляет 408 тыс.

Негативная динамика дисциплине также зацепила пиковый онлайн игры. Если в мае 2020 года в пике в Dota 2 находилось 793 тыс. человек, то в сентябре этот показатель был 670 тыс.

С точки зрения киберспорта у Dota 2 также большие проблемы. Об этом говорят практически все аналитики, руководители киберспортивных организаций и менеджмент. Доте нужен новый взгляд на киберспортивную сцену и новую систему проведения турниров.

Эту тему на понятном языке поднял операционный директор Natus Vincere Алексей xaoc Кучеров. Он считает, что Valve необходимо добавить новые методы монетизации для всех участников профессиональной сцене, то есть и киберспортменов и организаций.

Сейчас «Дота» — худшая игра с точки зрения экономики, хуже всех, с которыми мы работаем или работали. Такого быть не должно, потому что игра мегапопулярная в СНГ и Европе. Хочется, чтобы разработчики пересмотрели свои взгляды и пошли на контакт с клубами, турнирными организаторами и подумали, как сделать экосистему лучше. Это основное, из чего вытекают остальные моменты.

Данная ситуация характера частично и для другого продукта Valve — CS:GO. Политика внутри компании работает таким образом, что сотрудники имеют полное право активно перемещаться внутри компании на разные проекты и нет чёткой обязанности работать именно с Dota 2.

В конкурентной игре League of Legends работают сотни сотрудников, которые занимаются различными обязанностями, начиная от добавлений новых героев и заканчивая созданием лиг в регионах и маркетингу.

Например, ярким событием для игроков стало добавление нового героя. Разработчики решили применить необычный способ для рекламы своего нового персонажа. У Seraphine появился инстаграм-аккаунт, в которой поп-звезда «выкладывала» свои фотографии и каверы.

Эксперты считают, что Valve необходимо срочно и активно добавлять удобную для киберспортивных организаций структуру. Без этих действий про игру в скором времени забудут.