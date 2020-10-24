В матче шестого тура чемпионата Нидерландов амстердамский «Аякс» одержал разгромную победу над «Венло» со счетом 13:0.

Нападающий Лассина Траоре забил пять голов, а также отдал три результативные передачи. По дублю оформили нападающий Клаас-Ян Хунтелар и хавбек Юрген Эккеленкамп. Кроме того, отличились полузащитники Душан Тадич и Антони и защитники Дэйли Блинд и Лисандро Мартинес.

Эта победа стала крупнейшей в истории голландского чемпионата. Предыдущее достижение было установлено также «Аяксом» – в 1972 году он обыграл «Витесс» со счетом 12:1.

Ранеее «Аякс» потерпел поражение от «Ливерпуля» в групповом этапе Лиги чемпионов со счетом 0:1. Единственный гол в свои ворота забил Николас Тальяфико.