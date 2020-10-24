Аналитик и комментатор студии Maincast Артур Goblak Костенко высказался о текущем уровне игры команды Natus Vincere. Костенко считает, что в данный момент «Рождённые Побеждать» имеют все шансы, чтобы обыграть лучшие команды мира, кроме Team Secret.

NAVI, когда ты им отдаешь то, что они хотят, реально играют круто. Они могут обыграть почти любую команду — Team Secret все-таки сюда, пожалуй, не входят. Но в целом да, NAVI реально показывали, как они могут переигрывать разных по силе оппонентов.

Встреча между Natus Vincere и двукратными чемпионами мира OG состоялась 23 октября и закончилась победой команды Андрея ALWAYSWANNAFLY Бондаренко со счётом 2:1. Следующим соперником станут Vikin.gg, матч с которыми состоится 28 октября в 22:00 по московскому времени.

ESL One Germany 2020 проходит с 5 октября по 1 ноября для европейских и СНГ-коллективов в онлайн формате. На турнире принимают участие 10 коллективов из Европы и 6 из СНГ. Призовой фонд составляет $400 тыс. Следить за ходом турнира можете в нашем репортаже.