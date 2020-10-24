В рамках 12-го тура российской премьер-лиги «Краснодар» дома потерпел поражение от московского «Спартака» со счетом 1:3.

В составе красно-белых по мячу забили Эсекьель Понсе с передачи Джордана Ларссона на 13-й минуте, Виктор Мозес с передачи Понсе на 33-й минуте и Ларссон с передачи Александра Кокорина на 82-й минуте встречи.

Единственный гол в составе краснодарского клуба забил Леон Сабуа с передачи Тони де Вильены на 59-й минуте.

После 12 матчей команда Доменико Тедеско лидирует в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 27 очков. Подопечные Мурада Мусаева занимают восьмое место с 18 баллами.

Следующий матч «Спартак» проведет 31 октября дома против «Ростова», «Краснодар» в этот же день в Грозном встретится с «Ахматом».