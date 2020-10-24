Негатив в сторону профессиональных игроков и менеджмент — привычное дело для сообщества. Кто-то из киберспортсменов начинает хуже играть или менеджмент организации принимает неверные решения и со стороны комьюнити всегда найдутся те, кто захочет высказать эти недовольства в социальных сетях. И это нормально.

Однако обычный стример с высоким MMR по Dota 2 Тимур TpaBoMaH Хафизов столкнулся с необычной критикой в свой адрес со стороны сообщества. Хафизова многие знают за то, что он буквально «бомбит» киберспортсменов. Игрок преимущественно играет на герое Teches, которого буквально ненавидят почти все игроки в Dota 2 из-за механики способностей.

Этот персонаж может как взять всю игру под свой контроль, заставив минами всю карту, так и не сделать абсолютно ничего. Для того, чтобы бороться против него, необходимо постоянно проверят Sentry вардами территории, а в мид-гейме покупать Гем.

Недавно Тимур получил игровую блокировку на своём аккаунте из-за большого количества репортов со стороны игроков, а 23 октября ещё и получил бан на Twitch на семь дней. Хафизов узнал с чем именно была связана блокировка и узнал, что Twitch заблокировал его канал за ненарочное гомофобное оскорбление.

Получил бан на твиче, предварительно на неделю, но буду обжаловать. Косяк мой. Как вы знаете мне заказывают ники — поставил некий набор букв из списка заказанных, оказалось, что наоборот это читается как гомофобное оскорбление одного стримера. Через пять минут в чате подсказали, что здесь подвох — сразу все исправил, но момент уже был запечатлен. Буду аппелировать, так как сделал это неспециально и ошибку исправил как только так сразу. Мб снизят.

Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что стример покупает высокорейтинговые аккаунты и играет за Teches с киберспортсменами. Многие были возмущены этим, ведь уровень игры, в данном случае, мешает ему играть на равных с соперниками, однако быть уверенным, что это 100% правда нельзя.

«Казнить нельзя помиловать» — каждый должен поставить свою запятую в отношении к Тимуру TpaBoMaH Хафизову.