В рамках 12-го тура российской премьер-лиги московский «Локомотив» дома потерпел поражение от волгоградского «Ротора» со счетом 1:2.

В составе волгоградцев по мячу забили Фламарион Джуниор на 19-й минуте и Андрес Понсе с передачи Фламариона на 57-й минуте.

Единственный гол в составе железнодорожников забил Дмитрий Рыбчинский на 29-й минуте.

Отметим, на 82-й минуте Антон Миранчук не сумел реализовать пенальти. На 95-й минуте за вторюу жеотую карточку был удален Гжегож Крыховяк.

После 12 матчей команда Марко Николича идет на четвертом месте в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 21 очко. Подопечные Александра Хацкевича занимают 14-е место с шестью баллами: «Ротор» выиграл первый матч в нынешнем сезоне.