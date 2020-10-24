Российская фигуристка Елизавета Туктамышева репостнула поддерживающее сообщение болельщика в своем Instagram.

«Мир, наверное, перевернется, если Лизавете хоть раз дадут те баллы, которые она заслуживает, а не вот эти нищенские. Чистую Туктамышеву с тройным акселем под юниорку и сдвоенный каскад от Щербаковой, вы в порядке там вообще? Я не знаю, где Лиза берет мотивацию в таких условиях, но спасибо, что берет», – написал поклонник Туктамышевой в «сториз», репост которой сделала Туктамышева.

Напомним, выиграла короткую программу на третьем этапе Кубка России в Сочи Дарья Усачева.

Фигуристка получила от судей 78,41 балла. На второй строчке оказалась Анна Щербакова, она заработала 77,47 баллов. Туктамышева стала третьей — сначала ей поставили 76,36 баллов, но затем добавили один балл, сославшись на математическую ошибку.