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  • 22:28,  24 октября 2020
Бокс/MMA
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Анкалаев мощно нокаутировал Куцелабу в бое-реванше на UFC 254

Анкалаев мощно нокаутировал Куцелабу в бое-реванше на UFC 254
Магомед Анкалаев. Фото: instagram.com/ankalaev_magomed/

Российский боец UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев одержал победу над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

Поединок завершился нокаутом в первом раунде в исполнении Анкалаева.

Отметим, бой Анкалаева и Куцелабы на UFC 254 стал реваншем — ранее бойцы подрались на турнире UFC Fight Night 169, тогда бой также завершился в первом раунде победой Анкалаева, но многие посчитали, что поединок остановили слишком рано.

Ранее российско-грузинский боец UFC в наилегчайшем весе Лиана Джоджуа проиграла Миранде Маверик.

Также поражение в ранних прелимах потерпел россиянин Александр Яковлев, который уступил испанцу Альваресу приемом армбар.

Напомним, в главном поединке турнира UFC 254 Джастин Гэтжи и Хабиб Нурмагомедов проведут титульный поединок. Нурмагомедов будет уже в третий раз защищать титул чемпиона UFC в легком весе.

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