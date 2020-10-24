Анкалаев мощно нокаутировал Куцелабу в бое-реванше на UFC 254

Российский боец UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев одержал победу над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

Поединок завершился нокаутом в первом раунде в исполнении Анкалаева.

Отметим, бой Анкалаева и Куцелабы на UFC 254 стал реваншем — ранее бойцы подрались на турнире UFC Fight Night 169, тогда бой также завершился в первом раунде победой Анкалаева, но многие посчитали, что поединок остановили слишком рано.

Ранее российско-грузинский боец UFC в наилегчайшем весе Лиана Джоджуа проиграла Миранде Маверик.

Также поражение в ранних прелимах потерпел россиянин Александр Яковлев, который уступил испанцу Альваресу приемом армбар.