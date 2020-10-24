В матче шестого тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с лондонским «Челси» со счетом 0:0.

Преимущество в игре имели манкунианцы, которые нанесли 14 ударов по воротам Эдуара Менди, четыре из которых пришлись в створ. Лондонцы шесть раз пробили в сторону ворот, и только один удар попал в створ.

Отметим, матч против «Челси» стал первым для уругвайца Эдинсона Кавани в составе «Манчестер Юнайтед».

После шести туров команда Фрэнка Лэмпарда идет на шестом месте, имея в активе девять очков. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера располагаются на 15-й строчке с семью баллами, проведя на одну встречу меньше.

Следующий матч «МЮ» проведет 28 октября в Лиге чемпионов против «РБ Лейпциг» дома, «Челси» в этот же день на выезде сыграет с «Краснодаром».