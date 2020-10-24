Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение петербургского «Зенита» и игру своей команды.

«Повлияло ли на нашу игру поражение «Зенита»? Нет, нисколько! Это не повлияло на нашу игру. Таблица сейчас абсолютно не важна. Ни сегодня, ни завтра, ни в декабре, ни в январе. Смотреть на нее будем в мае», — сказал Тедеско, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в рамках 12-го тура российской премьер-лиги «Краснодар» дома потерпел поражение от московского «Спартака» со счетом 1:3. После 12 матчей команда Доменико Тедеско лидирует в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 27 очков. У петербургского «Зенита» после поражения от «Рубина» на три очка меньше.