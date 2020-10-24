В матче пятого тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» одержала разгромную победу над гельзенкирхенским «Шальке» со счетом 3:0.

В составе победителей по мячу забили Мануэль Аканджи на 55-й минуте, Эрлинг Холанд с передачи Джейдона Санчо на 61-й минуте и Матс Хуммельс с передачи Рафаэля Геррейро на 78-й минуте встречи.

После пяти туров «Боруссия» набрала 12 очков и занимает третье место в турнирной таблице, у «Шальке» одно очко и 17-я позиция.

Отметим, 28 октября «Боруссия» сыграет с петербургским «Зенитом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках первого тура немецкий клуба потерпел поражение от римского «Лацио», а команда Сергея Семака уступила бельгийскому «Брюгге».