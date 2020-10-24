Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин подвел итоги мужских соревнований на третьем этапе Кубка России.

«Миша молодец! Меня радует, что на этом турнире состоялась острая, но добрая конкуренция, которая способствует развитию нашего вида и является залогом нашего мужского фигурного катания», – сказал Мишин, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, ученик Мишина, Михаил Коляда, одержал победу на третьем этапе Кубка России в Сочи.

В общей сумме Коляда заработал 283,44 балла, в произвольной программе — 181,72 балла.

Второе место занял Андрей Мозалев, у которого 274,44 в сумме и 183,78 балла в произвольной программе.

Третьим стал Дмитрий Алиев, у него 250,71 баллов в сумме и 156,70 баллов в произволке.