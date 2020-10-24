Волков нокаутировал Харриса на UFC 254 и вызвал на бой Розенструйка

Российский боец UFC в тяжелом весе Александр Волков одержал победу над американцем Уолтом Харрисом техническим нокаутом на турнире UFC 254.

Волков победил во втором раунде после остановки судей, когда россиянин нанес Харрису несколько ударов в корпус.

После поединка Волков заявил, что хотел бы подраться с Алистаром Оверимом, Жуниором дос Сантосом или Жаирзиньо Розенструйком.

Напомним, в предыдущем поединке Волков потерпел поражение от Кертиса Блейдса, а Харрис уступил Алистару Овериму.

Ранее российский боец UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев одержал победу над представителем Молдавии Ионом Куцелабой.