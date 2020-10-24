Волков нокаутировал Харриса на UFC 254 и вызвал на бой Розенструйка

Российский боец UFC в тяжелом весе Александр Волков одержал победу над американцем Уолтом Харрисом техническим нокаутом на турнире UFC 254.
Волков победил во втором раунде после остановки судей, когда россиянин нанес Харрису несколько ударов в корпус.
После поединка Волков заявил, что хотел бы подраться с Алистаром Оверимом, Жуниором дос Сантосом или Жаирзиньо Розенструйком.
Напомним, в предыдущем поединке Волков потерпел поражение от Кертиса Блейдса, а Харрис уступил Алистару Овериму.
Ранее российский боец UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев одержал победу над представителем Молдавии Ионом Куцелабой.
Отметим, в главном поединке турнира UFC 254 Джастин Гэтжи и Хабиб Нурмагомедов проведут титульный поединок. Нурмагомедов будет уже в третий раз защищать титул чемпиона UFC в легком весе.
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