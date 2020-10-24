Петров не будет работать стюардом на Гран-при Португалии из-за смерти отца

Международная автомобильная федерация на своем официальном сайте сообщила, что Виталий Петров не будет исполнять обязанности стюарда в оставшееся время Гран-при Португалии Формулы-1.

Как гласит заявление ФИА, в связи с тяжелой утратой водитель-стюард Виталий Петров не будет выполнять свои обязанности до конца уик-энда.

«Мысли ФИА в это время с Виталием и его семьей», — говорится в заявлении на официальном сайте.

Отмечается, что место Петрова займет Бруно Коррейя.

Ранее стало известно, что в Выборге был убит отец бывшего российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова Александр Петров.