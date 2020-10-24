Virtus.pro обыграла Natus Vincere в полуфинале онлайн RMR-турнира IEM New York 2020 по CS:GO для СНГ-региона. Команда Алексея Qikert Голубева одолела «Рождённых Побеждать» со счётом 2:0, не дав шансов сыграть на десайдере.

Самый ожидаемый матч последней недели оказался достаточно зрелищным, но многие ожидали другого исхода. Разберёмся, что произошло не так с Natus Vincere и в чём действительно хороши Virtus.pro.

RMR-турнир для каждого киберспортсмена как глоток свежего воздуха. Из-за обилия онлайн-турниров, многие игроки теряют мотивацию выкладываться на полную, но возможность попасть на Мейджор мотивирует куда сильнее, чем призовые.

После фееричного турнира ESL Pro League Season 12, где NAVI заняли второе место, уступив только Astralis, команда начала IEM New York 2020 с пробуксовкой, проиграв Virtus.pro и forZe. «Медведи» же всё это время тренировались и подошли к турниру с максимальной серьёзностью к мелочам.

Например, снайпер Virtus.pro Джами Jame Али объяснил, что команда ждала пика Train или Overpass от соперников, однако они взяли Mirage.

Я думал, что NAVI будут пикать свои лучшие карты. Наверное, они от чего-то сыграли: посмотрели, как мы играем, и поняли, что не стоит пикать Train и будет выгоднее пикнуть Mirage. А так, конечно, я ожидал Train, может, даже Dust2 или Overpass опять, но Mirage — нет.

Из мелочей складывалась вся игра. Бомбардир жёлто-чёрных Александр s1mple Костылев не смог поймать нужную волну и отыграл со счётом 27-42 по истечению двух карт. Возможно, именно огневой мощи от украинского игрока и не хватило коллективу.

Возможно, на второй карте была бы серия дополнительных раундов, если бы Марэк YEKINDAR Галинскис не обошёл соперников с CТ-спавна и не остался бы в выигрышной позиции против Perfecto.

Наша команда обычно отсчитывает секунды для игрока в клатче, когда противники начинают разминировать бомбу. Я выскочил в последний момент и просто убил его.

Вся игра складывалась из мелких деталей. Хороший клатч, плохая игра s1mple и неправильный выбор карт привели к такому результату.