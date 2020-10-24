«Спартак» предложил Тедеско новый контракт

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, что главному тренеру красно-белых Доменико Тедеско уже поступило предложение о продлении контракта.

«Мы ему предложили продление контракта. Он сам должен решать. Доменико — талантливый тренер. Он сам должен выбрать свой путь. Предчемпионская игра у него сегодня есть. Если он останется, это будет очень хорошо», — сказал Газизов, слова которого приводит Sport24.

Отметим, текущий контракт 35-летнего специалиста истекает по окончании нынешнего сезона.