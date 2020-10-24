«Спартак» предложил Тедеско новый контракт

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, что главному тренеру красно-белых Доменико Тедеско уже поступило предложение о продлении контракта.
«Мы ему предложили продление контракта. Он сам должен решать. Доменико — талантливый тренер. Он сам должен выбрать свой путь. Предчемпионская игра у него сегодня есть. Если он останется, это будет очень хорошо», — сказал Газизов, слова которого приводит Sport24.
Отметим, текущий контракт 35-летнего специалиста истекает по окончании нынешнего сезона.
Напомним, в рамках 12-го тура российской премьер-лиги «Краснодар» дома потерпел поражение от московского «Спартака» со счетом 1:3. После 12 матчей команда Доменико Тедеско лидирует в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 27 очков. У петербургского «Зенита» после поражения от «Рубина» на три очка меньше.
Комментарии Развернуть