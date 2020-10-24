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  • 00:06,  25 октября 2020
Бокс/MMA
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Уиттакер победил Канноньера на UFC 254

Уиттакер победил Канноньера на UFC 254
Роберт Уиттакер. Фото: официальный сайт UFC.

Австралийский боец UFC в среднем весе Роберт Уиттакер одержал победу над американцем Джаредом Канноньером на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

Поединок закончился судейским решением: большинство судей присудили победу австралийцу.

Напомним, в предыдущем поединке Уиттакер победил Даррена Тилла, а Джаред Канноньер одолел Джека Херманссона.

Ранее российский боец UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев нокаутировал представителя Молдавии Иона Куцелабу, а Александр Волков одержал победу над американцем Уолтом Харрисом техническим нокаутом.

Отметим, в главном поединке турнира UFC 254 Джастин Гэтжи и Хабиб Нурмагомедов проведут титульный поединок. Нурмагомедов будет уже в третий раз защищать титул чемпиона UFC в легком весе.

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