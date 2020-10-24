СЕО forZe Сергей MegioN Игнатко возмущён критикой в адрес клуба из-за начала совместной работы с забаненным тренером Александром zoneR Богатырёвым в рамках школы для обучения киберспортсменов forZe School. Игнатко отметил, что невзирая на бан, Богатырёв является отличным тренером с большим количеством опыта.

Для дебилов, по поводу Саши Зонера. Он пришёл работать в школу, у него вагон опыта которым он может поделиться с молодыми игроками, он из ничего вывел молодых игроков на мажор. Если кому то не нравится, можете ехать в лес. Остальным, кто готов развиваться, вступаем в нашу школу!

Представители клуба также выступили с обращением, в котором обратили внимание на то, что forZe School не является вторым составом и никак не связан с основным ростером. Вдобавок, сообщили о том, что студенты хорошо высказывались о тренере.

Многие пользователи и киберспортсмены поддержали решение организации и пожелали удачи с развитием проекта для талантливых игроков.