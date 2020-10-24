Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов рассказал, как согласился на трехкратное урезание зарплаты.

«Деньги есть, все нормально! Иногда нужно чем-то жертвовать. Но еще летом могло быть все то же, что и сейчас. Не забывайте, что есть Хабаровск, я там сколько выступал. Там еще денег должны», — сказал Якупов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Хоккеист подчеркнул, деньги в карьере – немаловажный фактор, но нужно двигаться вперед. По словам Якупова, важным было то, что «Авангард» оказался в нем заинтересован. Он добавил, что хочет здесь завоевать чашу и считает это реальным.

«А если все в карьере дальше пойдет отлично, может, больше не будем соглашаться на трехкратное понижение зарплаты», – отметил Якупов.

Ранее сообщалось, что по соглашению Якупова с хабаровским клубом его зарплата составляла 70 млн рублей в год, а срок его контракта был рассчитан до конца следующего сезона. При этом зарплата игрока в «Авангарде» составит 25 млн рублей за сезон.