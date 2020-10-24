Усачева выиграла КП, «Зенит» проиграл «Рубину», Хабиб победил Гэтжи. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте от Nevasport.

Чимаев официально узнал своего нового соперника

Руководитель UFC Дэйна Уайт объявил, что промоушен договорился о поединке между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Леоном Эдвардсом.

Усачева выиграла КП на третьем этапе Кубка России, Щербакова вторая

Ученица Тутберидзе Дарья Усачева выиграла короткую программу на третьем этапе Кубка России в Сочи.

«Зенит» проиграл «Рубину» в РПЛ, Бакаев отдал две передачи

В рамках 12-го тура российской премьер-лиги петербургский «Зенит» дома потерпел поражение от казанского «Рубина» со счетом 1:2.

«Реал» обыграл «Барселону» в класико и возглавил таблицу Ла Лиги

В матче седьмого тура испанской Ла Лиги каталонская «Барселона» дома потерпела поражение от мадридского «Реала» со счетом 1:3.

«Спартак» благодаря голу Мозеса обыграл «Краснодар» и обошел «Зенит» в таблице РПЛ

В рамках 12-го тура российской премьер-лиги «Краснодар» дома потерпел поражение от московского «Спартака» со счетом 1:3.

Волков нокаутировал Харриса на UFC 254 и вызвал на бой Розенструйка

Российский боец UFC в тяжелом весе Александр Волков одержал победу над американцем Уолтом Харрисом техническим нокаутом на турнире UFC 254.

Уиттакер победил Канноньера на UFC 254

Австралийский боец UFC в среднем весе Роберт Уиттакер одержал победу над американцем Джаредом Канноньером на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

Хабиб победил Гэтжи на UFC 254 и объявил о завершении карьеры

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби.