Хабиб Нурмагомедов в одежде своей именной коллекции. Фото: Reebok.

Хабиб Нурмагомедов в одежде своей именной коллекции. Фото: Reebok.

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

Поединок закончился досрочно во втором раунде после того, как Нурмагомедов задушил Гэтжи треугольником. Эта победа стала 29-й для россиянина в карьере и 13-й в UFC.

После поединка Хабиб заявил, что этот бой стал для него последним в карьере.

Защита в поединке с Гэтжи стала для него третьей — ранее Хабиб побеждал Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.

Отметим, в со-главном поединке Роберт Уиттакер одержал победу над американцем Джаредом Канноньером.

Также ранее российский боец UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев нокаутировал представителя Молдавии Иона Куцелабу, а Александр Волков одержал победу над американцем Уолтом Харрисом техническим нокаутом.