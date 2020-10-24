19 октября глава Parimatch CIS Дмитрий Сергеев в своём телеграм канале опубликовал пост, в котором предположил о том, что Cyber Legacy могла специально проиграть матч против Vikin.gg в рамках онлайн турнира ESL One Germany 2020 по Dota 2. Сергеев заявил, что компании необходимо было снять матч с лайв-линии из-за подозрительных активностей.

Более конкретными доказательствами апеллировал Степан Шульга, отвечающий за киберспорт в букмекерской. Шульга разъяснил и показал доказательства сомнительных ставок на данное событие и объявил о бане команды по Dota 2 в рамках платформы.

Менеджмент организации никак не комментировал происходящее, несмотря на то, что многие пользователи поддерживали команду и не считали их виноватыми. Однако конфликт, определённо, произошёл и игрок состава Идан MagicaL Варданян 24 октября сообщил о том, что ростер принял решение не выступать вместе и заявил об уходе из команды.

Собрав состав я очень поверил в ребят и все выкладывались на полную. Спустя месяц у команды появились недопонимания с организацией что повлияло на атмосферу и появилось напряжение внутри коллектива. Тренировочный процесс переставал быть продуктивным. Организация частично не выполняла свои обязательства оговорённые ранее. Я стал замечать что игроки потеряли уверенность в организации и друг в друге. После первой официалки мы вообще перестали играть кв так как на тренировках атмосфера накалялась и становилось хуже.

Заур Cooman Шахмурзаев, Евгений Blizzy Ри, Данил Bignum Шеховцов, Семен CeMaTheSlayeR Кривуля и Идан MagicaL Варданян индивидуально очень сильные игроки, выступавшие за топовые организации в предыдущих сезонах. В данный момент неизвестно, останется ли кто-нибудь в клубе или нет.

Испорченная репутация, неудовлетворительные результаты и подставной матч поставили крест «карандашом» на организации Cyber Legacy. Об этом говорят многие медийные представители киберспортивной сцены. А ведь состав команды по Dota 2 был очень многообещающим.