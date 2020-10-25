Стать киберспортментом — мечта подростков и более старших геймеров, делать реймейджи под топот стадионов и тащить неимоверные клатчи 1 в 5 под крики толпы. И многие, влюбившись в эту мечту, упорно тренируются, играют рейтинговые игры и пытаются попасть на вершину Олимпа славы и денег. В этой статье мы расскажем вам о самых лучших путях пробиться в киберспорт в Dota 2.

В отличии от CS:GO, в котором есть уйма различных лиг, которые ведут напрямую к лучшим игрокам мира, в Dota 2 есть всего один способ сыграть с профессиональными киберспортсменами. Это рейтинговый подбор игр в самом клиенте игры.

Ежедневно в рейтиновые игры заходят сотни тысяч пользователей борются друг с другом за 30 MMR. Рейтинговые соло игры один из самых сложных и эмоционально тяжёлых способов попасть к лучшим. Каждый дотер понимает, что когда ему в команду попадает четыре случайных игрока, то за время средней партии в игру, которая идёт порядка 30-40 минут, он должен не только хорошо отыграть, но и выстроить командное взаимодействие друг с другом для эффективной игры.

Недаром в описании игры сказано, что это командная игра. В данной фразе ключевая мысль «командное взаимодействие». Давайте углубимся в базовое описание дисциплины. Dota 2 — командная MOBA 5 на 5, где главной целью стоит уничтожение вражеской базы. В игре присутствуют мидер, керри, хардлейнер и саппорты. По сути получается, что у каждой роли 20% от общего импакта в игру.

Именно поэтому не так важно, как вы нажмёте свои кнопки, а насколько слаженно вы будете играть в команде. Времена, когда можно было выигрывать матчи в одиночку уже давно прошли и, если вы не сможете приспособиться к этому, то вряд ли заработаете много очков рейтинга на дистанции.

Мы подобрались к главной сути вопроса: как пробиться в лучшие команды мира в Dota 2. Совет вытекает сам из предыдущих слов. Необходимо добиться определённого уровня игры, где вы уже будете играть с профессионалами, то есть порядка 7000-8000 MMR, используя навыки коммуникации и личного скилла. А затем начинать играть в команде и участвовать в различных квалификациях.

Именно это и является главной мыслью. Нет смысла набивать себе 9 000, 10 000 и уж тем более 11 000 MMR. В командой игре вас всё равно будут переигрывать те, кто больше сконцентрирован на взаимодействии друг с другом. Именно так, OG и выиграли свои The International.