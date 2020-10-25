Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к недавно умершему отцу Абдулманапу Нурмагомедову после третьей защиты титула в промоушене.

«Когда Всевышний с тобой ни что тебя не сломает, абсолютно ничто. Спасибо Отец за все, чему ты меня научил в этой жизни, дай Аллах тебе наивысшую ступень Рая», — написал Хабиб в «Инстаграме», прикрепив фотографию с отцом.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи. Свое решение он объяснил тем, что пообещал матери не драться без отца. Абдулманап Нурмагомедов, тренер и родной отец Хабиба, умер в июле 2020 года из-за последствий перенесенного им коронавируса.