Американский боец ММА, бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи высказался о своем дальнейшем будущем в промоушене.

Слова Гэтжи цитирует портал MMA Junkie. «С его уходом теперь я – номер один в легком весе. Порье и Конор будут драться 23 января. Но они не объявили об этом официально», — сказал Гэтжи, отметив, что он снова готов к бою за пояс, если в UFC захотят отдать его кому-то другому.

«Если Макгрегор хочет выскочить и получить пояс – я здесь», — добавил боец, подчеркнув, что это его работа и его жизнь, которую он сильно любит.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи, в третий раз защитил чемпионский пояс UFC и объявил о завершении карьеры в ММА.