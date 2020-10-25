На третьем этапе Кубка России по фигурному катанию сегодня, 25 октября, состоится женская произвольная программа в турнире одиночниц в категории «Мастера спорта».

Начало выступлений девушек назначено на 17:25 по московскому времени. Прямую трансляцию программ можно будет посмотреть на официальном сайте Первого канала здесь.

После первого соревновательного дня в турнире женщин-одиночниц лидирует Дарья Усачева с результатом в 78,41 балла, за ней идет еще одна фигуристка из группы Этери Тутберидзе Анна Щербакова, с ошибкой в каскаде набравшая 77,47 балла. У Елизаветы Туктамышевой из группы Алексея Мишина за короткую программу с тройным акселем — 77,36 балла. На четвертом и пятом местах расположились Анастасия Гулякова и Софья Самодурова.