Глава бойцовского промоушена UFC Дана Уайт рассказал о проблемах со здоровьем, которые были у Хабиба Нурмагомедова незадолго до боя с Джастином Гэтжи.

Слова Уайта приводит портал Allboxing.ru.

«Учитывая, что прошел Хабиб, нам всем повезло, что мы увидели его бой сегодня вечером», — сказал Уайт отметив, что три недели назад он сломал ногу и лежал в больнице. Президент UFC отметил, что информацию предоставили в команде Хабиба, у бойца были сломаны два пальца на ноге и кость на ступне.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов во втором раунде треугольником победил американца Джастина Гэтжи, в третий раз защитил чемпионский пояс UFC в легком весе и объявил о завершении карьеры. Такое решение он объяснил тем, что дал обещание матери не драться без отца.