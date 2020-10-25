Американский фигурист, двукратный чемпион мира Нейтан Чен выиграл этап серии Гран-при по фигурному катанию в США — турнир Skate America.

Соревнований проводились в особом режиме без зрителей, в сезоне-2020/21 было решено проводить серию Гран-при в формате национальных турниров.

Чен выиграл как короткую, так и произвольную программы, набрав в общей сумме 299,15 баллов. В произвольной программе он сделал две ошибки, прыгнув лишь двойной сальхов и одинарный аксель, но исполнил три каскада с четверными прыжками и сумел сохранить первое место.

На втором месте расположился Винсент Чжоу из США, он упал с четверного лутца и недокрутил четверной сальхов, набрав в сумме за два проката 275,10 баллов. Третье место занял канадец Киган Мессинг с результатом в 266,42 балла.