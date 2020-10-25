Американская фигуристка Мэрайя Белл стала победительницей этапа серии Гран-при по фигурному катанию в США — Skate America 2020.

Соревнования проводились в закрытом режиме из-за пандемии коронавируса. В сезоне-2020/21 ISU принял решение провести серию Гран-при в формате национальных турниров.

Мэрайя Белл выиграла короткую программу, но в произвольной по баллам стала лишь четвертой из-за ряда ошибок. Задел по баллам в короткой программе помог ей выиграть турнир, результат Белл — 212,73 балла.

Серебро этапа Гран-при в США завоевала Брэди Теннелл, она стала второй по итогам короткой программы и выиграла произвольную, набрав в сумме за два проката 211,07 балла. В тройку сильнейших фигуристок этапа также вошла Одри Шин с результатом в 205,15 балла.