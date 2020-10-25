Главный тренер сорной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на победу российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в поединке против американца Джастина Гэтжи.

«С победой! Мужчина! Ты настоящий сын своего отца!», — написал Черчесов в «Инстаграме», выложив совместное фото с Нурмагомедовым.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи во втором раунде удушающим приемом «треугольник». Это его 29 победа в карьере при отсутствии поражений и ничейных результатов. После боя с Гэтжи Нурмагомедов объявил о завершении карьеры, по словам бойца, он принял такое решение поскольку дал обещание матери больше не драться без отца.