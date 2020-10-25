Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о работе с призером чемпионата мира 2018 года Михаилом Колядой.

Слова Мишина цитирует официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. «Мы начали с Мишей проект, рассчитанный на два года. Составили план действий, и стараемся его выполнять», — отметил тренер, подчеркнув, что остался доволен выступлением Коляды в Сочи, поскольку соревнования показали, что он на правильном пути.

«Первый шаг сделан. Следующий – турнир в Минске, куда мы скоро вылетаем. Надеемся, все сложится, как мы хотим, работаем», — заявил тренер.

Напомним, о переходе Михаила Коляды в группу Алексея Мишина стало известно перед началом сезона-2020/21, раньше фигурист тренировался у Валентины Чеботаревой.