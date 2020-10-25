Российский боец ММА, чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов переболел свинкой за несколько недель до защиты титула в бою с Джастином Гэтжи.

Об этом сообщил журналист Кевин Йоль в своем «Твиттере», сославшись на тренера Хабиба Хавьера Мендеса. Научное название болезни — эпидемический паротит.

«Перед тем, как сломать палец на ноге, Хабиб заболел свинкой. Тренер Хавьер Мендес только что сообщил мне, что это был худший тренировочный лагерь, который у них когда-либо проводился», — написал корреспондент, подчеркнув, что Нурмагомедов выбыл на две недели из-за болезни в середине сентября.

Напомним, ранее глава UFC Дана Уайт сообщил о том, что за три недели до боя с Гэтжи Хабиб сломал два пальца на ноге, а также кость ступни.