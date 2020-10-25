Российский боец UFC, обладатель чемпионского пояса в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил информацию о том, что может в дальнейшем начать помогать своему тренеру Хавьеру Мендесу с его работой.

В «Инстаграме» Хавьера Мендеса появилось видео, на котором он беседует с Хабибом в автобусе. «Прощаемся с величайшим бойцом всех времен и встречаем великого тренера, который присоединился ко мне, чтобы воспитывать будущих чемпионов», — написал Мендес под видеороликом.

В самом видео Хабиб отмечает, что на подходе молодое поколение бойцов, и они с Мендесом вернутся на вершину очень скоро. «Хочу ли помочь тебе тренировать? Я помогу тебе. Сколько лет я тебе уже помогаю, тренер?» — сказал Хабиб.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру после боя с Хабибом Нурмагомедовым.