По данным на утро 25 октября в России было зафиксировано еще 16 710 новых случаев заболевания коронавирусом за последние сутки.

Общее число заболевших в России достигло отметки в 1,5 млн человек, данные на сегодняшний день — 1 513 877 выявлено заболевших по стране. Активных случаев на данный момент — 349 305. Выздоровело от коронавируса в России в общей сложности 1 138 522 человека, жертвами пандемии стали 26 050 россиян.

Наибольшее число заболевших коронавирусом обнаружено в Москве — 4455 новых диагнозов, в Петербурге за сутки выявлено еще 709 случаев заболевания, в Московской области — 491 случай.

По всей стране было проведено более 57,3 млн тестов на коронавирус за все время пандемии.

Общее число случаев коронавируса по всему миру составляет 42 624 910, в тройку лидеров по числу заболевших в мире входят США, Индия и Бразилия.