Руководство петербургского «Зенита» не планирует увольнять Сергея Семака с поста главного тренера клуба за череду неудач в Лиге чемпионов УЕФА и РПЛ.

Об этом сообщает портал Bobsoccer. По данным портала, вопрос об отставке Сергея Семака не рассматривается, тренер имеет полный кредит доверия руководства.

Также в материале отмечено, что среди начальников клуба есть понимание о том, почему произошли последние неудачи в матчах с «Брюгге» и «Рубином», тренерский штаб и руководство совместно работают над тем, чтобы исправлять ситуацию.

Напомним, на одной неделе «Зенит» проиграл дома бельгийскому «Брюгге» со счетом 1:2, в затем снова уступил на «Газпром-Арене» уже в РПЛ — на этот раз казанскому «Рубину».