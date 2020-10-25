Спортивный агент, работающий с фигуристами, Ари Закарян высказался о выступлении Елизаветы Туктамышевой на этапе Кубка России в Сочи.

В комментариях к посту Евгения Плющенко о судействе на Кубке России Закарян обратился к Туктамышевой, отметив, что она настоящая чемпионка со своим желанием возвращаться и бороться каждый год несмотря на то, что очень сложно соревноваться с молодыми конкурентками.

«Мы должны ценить таких фигуристов, как ты. Такие спортсмены, как ты, поддерживают жизнь фигурного катания», — подчеркнул Закарян, поблагодарив Туктамышеву за преданность и пожелав удачи в произвольной программе.

«Надеюсь, судьи будут более щедрыми и справедливыми», — заключил Закарян.

Напомним, Елизавета Туктамышева несмотря на чистый тройной аксель в короткой программе заняла лишь третье место после первого дня соревнований девушек-одиночниц.