Год за годом мужское одиночное катание в России подаёт голос, который затем вновь растворяется в тишине. За периодами всплесков следуют нестабильность и новые провалы, фамилии лидеров сменяются и, кажется, постоянства в этом виде уже не дождаться.

На третьем этапе Кубка России в борьбе за первое место сошлись те трое, кто может громко сказать: мужскому катанию в России быть — и быть классному.

Проект Михаила Коляды и Алексея Мишина заслуживает отдельного внимания. По словам тренера, они составили план на ближайшие два года и пока этому плану следуют. Видимо, ключевой турнир этой двухлетки — Олимпиада в Пекине, и именно ради возрождения на Олимпиаде Коляда решился на кардинальные перемены в карьере. Он знает, что такое олимпийская борьба, и он хочет исправить то, что сделал в 2018-м.

Тот факт, что Коляда пошел по ходу программы исправлять бабочку на тройном акселе и таки исполнил прыжок повторно, заслуживает огромного уважения. С Мишиным Коляда учится бороться — и это едва ли не главный плюс его перехода в «Звездный лед».

Дмитрий Алиев еще в прошлом сезоне вернулся на свой уровень и прыгнул на ступеньку выше, а сейчас даже с учетом травмы выглядит мощно. Короткая программа «Маскарад» (кстати, опять же — с ОИ-2018) заиграла новыми красками, а к чемпионату России наверняка будет отточена до конца. Чувственная произвольная еще нуждается в доработке, в том числе, в качественном исполнении четверных, но и в Сочи она смотрелась красиво, в фирменном стиле Дмитрия.

Андрей Мозалев взрослеет с учетом всех ошибок своих предшественников на посту чемпиона мира среди юниоров. Четверные он учит постепенно, и выехать с трех в программе пока удается не всегда, но путь держит правильный. Квад-тулуп уже отскакивает от зубов, как и тройной аксель с кораблика — и это не может не радовать глаз.

А помимо участников этапа в Сочи не стоит забывать про Александра Самарина, Артура Даниеляна, Петра Гуменника, Артема Ковалева, многих других ребят, которые заставляют верить в возрождение мужского катания.

Будет ли в мужском одиночном такая же ситуация, как с женским? Вряд ли, но только лишь потому, что нас удивляют спортсмены совершенно разных возрастов и тренерских групп — ведь Коляде — 25 лет, Алиеву — 21 год, а Мозалеву — всего 17.

Даже хорошо, что в группе Тутберидзе не уделяют такое большое внимание мужскому одиночному. В других командах еще есть кому блистать и выигрывать, причем по делу.