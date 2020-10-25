Дядя российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Нурмагомед Нурмагомедов рассказал о том, планирует ли его племянник строить карьеру в политике.

Слова Нурмагомедова приводит агентство ТАСС. По мнению дяди прославленного бойца, Хабибу не нужна политика, поскольку он совсем другой человек.

«Он хочет развивать свой спорт, дать что-то детишкам, делать благотворительность. У него абсолютно нет интереса к политике и власти», — заявил Нурмагомедов.

Напомним, ранее сам Хабиб Нурмагомедов заявил, что будет помогать своему тренеру Хавьеру Мендесу воспитывать новых чемпионов. Спортивную карьеру Нурмагомедов завершил после боя с Джастином Гэтжи, поединок продлился два раунда и во втором Хабиб победил досрочно удушающим приемом треугольник.